Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0771

Gestern Mittag ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Kradfahrer in Steglitz. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 46-jährige Frau mit ihrem Auto gegen 13.30 Uhr in der Brentanostraße unterwegs gewesen sein. Als die Frau versucht haben soll, die Schildhornstraße zu überqueren, kollidierte sie mit einem 27-jährigen Zweiradfahrer, der die Schildhorn- in Richtung Buggestraße befahren haben soll. Der 27-Jährige stürzte und erlitt Verletzungen an einer Schulter. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Die 46-Jährige blieb unverletzt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Unfallstelle ungefähr 15 Minuten lang gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).