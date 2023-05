Fahrzeuge bei Brand beschädigt

Nr. 0769

In Moabit wurden in der vergangenen Nacht drei geparkte Fahrzeuge durch ein Feuer beschädigt. Gegen 1.30 Uhr bemerkte ein vorbeifahrender Autofahrer Flammen an einem in der Spenerstraße Ecke Alt-Moabit abgestellten Citroen und rief die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen, konnten aber nicht verhindern, dass zwei rechts und links neben dem Wagen geparkte Fahrzeuge ebenfalls beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.