Raub in Wohnung – Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Nr. 0812

Mit der Veröffentlichung von zwei Fotos aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem jungen Mann. Der Abgebildete soll im Sommer letzten Jahres einen 28-Jährigen und eine 26-Jährige in ihrer Wohnung in Konradshöhe beraubt haben. Am Abend des 15. August 2022 klingelte der Gesuchte, als Paketbote verkleidet und ein Paket in der Hand haltend, an der Tür des Paares. Im weiteren Verlauf gelangte der Tatverdächtige mit zwei weiteren Mittätern in die Wohnung. Unter Vorhalten eines Revolvers und Einsatz von körperlicher Gewalt wurden die Wohnräume nach Beute durchsucht. Die drei Unbekannten wirkten mit Schlägen auf den 28-Jährigen sowie seine Partnerin ein und fesselten beide vor ihrer Flucht mit Kabelbindern. Das Trio erbeutete ein Smartphone.