Mann angeschossen

Nr. 0767

In Gesundbrunnen schoss gestern Abend ein bislang unbekannter Mann mehrmals auf den Gast eines Cafés. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen betraten gegen 20 Uhr zwei Männer das Lokal in der Jülicher Straße und einer der beiden geriet mit dem 33-jährigen Gast zunächst in einen verbalen Streit, der sich zu einem Gerangel entwickelt haben soll. Hierbei soll der Streitsuchende eine Schusswaffe gezogen und mehrmals in Richtung des 33-Jährigen geschossen haben. Anschließend flüchtete das Duo aus dem Café in unbekannte Richtung. Der 33-Jährige erlitt eine Schussverletzung an einem Bein, wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Lebensgefahr bestand für den Verletzten dem Vernehmen nach nicht. Ein weiterer 19-jähriger Gast wurde leicht oberflächlich an einem Bein verletzt, vermutlich durch umherfliegende Gegenstände. Er wurde ambulant in einer Klinik behandelt. Die Ermittlungen zum Hintergrund des Streits und der gefährlichen Körperverletzung dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen.