Körperliche Auseinandersetzungen bei Fußballspiel

Nr. 0766

Gestern Mittag kam es in Marzahn im Rahmen eines Fußballspiels der Bezirksliga zu verbalen und körperlichen Streitigkeiten zwischen Spielern, dem Schiedsrichter und Zuschauenden. Kurz vor dem Ende des Spiels gegen 12.45 Uhr gerieten auf dem Fußballplatz in der Walter-Felsenstein-Straße zunächst einige der Fußballer mit dem 57-jährigen Schiedsrichter aufgrund dessen Entscheidungen aneinander. Im weiteren Verlauf stürmten zudem einige Fans der beiden auftretenden Vereine das Spielfeld und beteiligten sich an der inzwischen körperlichen Auseinandersetzung. Es kam zu mehreren gefährlichen Körperverletzungen, wobei ein 16-jähriger Spieler zur weiteren ärztlichen Behandlung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde. Er erlitt Hautabschürfungen an verschiedenen Körperstellen und klagte über Schmerzen am Kopf und Oberkörper. Durch Schläge und Tritte zogen sich zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren oberflächliche Verletzungen zu, benötigten aber keine weitere Behandlung. Ein weiterer 16-jähriger Beteiligter sowie der Schiedsrichter blieben unverletzt. Die Ermittlungen wegen der Körperverletzungsdelikte werden vom Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.