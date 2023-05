Mann mit abgebrochenen Flaschenhals verletzt

Nr. 0765

Gestern Nachmittag wurde in Kreuzberg ein 26-Jähriger mit einem abgebrochenen Flaschenhals an der Hand verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen sei es gegen 16.40 Uhr in der Wrangelstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen und dem 26-Jährigen gekommen. Die Männer seien stark alkoholisiert gewesen. Im Zuge des Streits habe der 23-jährige Tatverdächtige den 26-Jährigen mit einem abgebrochenen Flaschenhals an der Hand verletzt. Ein 24-jähriger Mann habe versucht den Streit zu schlichten und wurde leicht an der Hand verletzt, lehnte aber eine Versorgung ab. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 26-jährigen Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige wurde von Polizeibeamten festgenommen. Bei seiner Festnahme verletzte sich der Tatverdächtige selbst am Kopf, indem er immer wieder versuchte, seinen Kopf zunächst auf die Straße, später gegen eine Hauswand zu schlagen. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht und in der psychiatrischen Abteilung aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).