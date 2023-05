Drei brennende Autos

Nr. 0763

In der vergangenen Nacht wurden in Schöneberg drei Autos durch ein Feuer beschädigt. Ein Passant entdeckte gegen 0.30 Uhr zwei brennende Fahrzeuge am rechten Fahrbahnrand der Neuen Kulmer Straße und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Ein Ausbrennen beider Fahrzeuge konnte nicht mehr verhindert werden. Auch griff das Feuer auf einen nebenstehenden Wagen über und beschädigte diesen an der linken Seite. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.