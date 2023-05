Kleinkraftrad brannte auf Parkplatz

Nr. 0762

In der vergangenen Nacht alarmierte ein 29-jähriger Zeuge die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wegen einer Brandstiftung ins Märkische Viertel. Nach ersten Erkenntnissen habe er gegen 0.20 Uhr einen Feuerschein an einem Kleinkraftrad auf einem Parkplatz am Wilhelmsruher Damm wahrgenommen. Als die Kräfte eintrafen, waren die Flammen bereits auf einen danebenstehenden Audi sowie einen Anhänger übergesprungen. Die Flammen wurden vollständig gelöscht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin.