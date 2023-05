Mehr als 20 Fahrzeuge beschädigt

Nr. 0761

Heute früh beschädigte ein 29-Jähriger insgesamt 22 Fahrzeuge am Teltower Damm in Zehlendorf. Gegen 5 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein Mann Flaschen und Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge warf, ohne diese jedoch zu treffen. Anschließend habe der Mann mit einem unbekannten Gegenstand mehrere Fahrzeuge beschädigt, wobei an zwölf Fahrzeugen Hakenkreuze in den Lack geritzt wurden. Der Tatverdächtige konnte in unmittelbarer Nähe vorläufig festgenommen werden. Da der Mann eigenen Angaben nach unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dauern an.