Frauen im Bus gestürzt und verletzt

Nr. 0760

Bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Nachmittag in Lichtenrade ereignete, wurden zwei Frauen verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 70-jährige Busfahrerin der Linie 275 gegen 14.15 Uhr die Blohmstraße in Richtung Wünsdorfer Straße. An der Kreuzung zur Charlottenstraße bremste sie stark ab, da ein von rechts kommendes Auto ebenfalls die Kreuzung passieren wollte. Es kam zu keinem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Jedoch stürzten im Bus zwei Frauen im Alter von 71 und 72 Jahren. Die 71-Jährige verletzte sich durch den Sturz am Bein und die 72-Jährige an der Schulter sowie im Rippenbereich. Beide Seniorinnen wurden von alarmierten Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht, in denen sie stationär aufgenommen wurden. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).