Festnahme nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Nr. 0759

Heute früh stellten Kräfte der Verkehrspolizei in der Tauentzien- Ecke Passauer Straße in Schöneberg ein Fahrzeug fest, das durch auffällige Fahrweise hervorstach. Gegen 4.30 Uhr ignorierte der Autofahrer die Aufforderung anzuhalten und versuchte mit überhöhter Geschwindigkeit zu flüchten. Hierbei missachtete der Fahrer diverse rote Ampeln und andere Verkehrsregeln. Am Tempelhofer Ufer in Höhe Möckernstraße musste das Auto verkehrsbedingt halten, woraufhin der Fahrer ausstieg und die Flucht zu Fuß fortsetzte. Die ihm folgenden Einsatzkräfte nahmen den 33-Jährigen unweit des Technikmuseums vorläufig fest. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Da zudem der Verdacht bestand, dass der Führerschein des Mannes gefälscht war, wurde dieser beschlagnahmt. Darüber hinaus wurde das Fahrzeug aufgrund ungeklärter Eigentumsverhältnisse ebenfalls beschlagnahmt. Nach einer Blutentnahme in einem Polizeigewahrsam konnte der Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Ein für Verkehrsdelikte zuständiges Fachkommissariat hat die weiteren Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss sowie Urkundenfälschung übernommen.