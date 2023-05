Auto landet auf dem Dach

Nr. 0758

In Wartenberg wurde gestern Abend ein Autofahrer bei einem sogenannten Alleinunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 57-Jährige gegen 19.45 Uhr die Lindenberger Straße stadtauswärts und verlor kurz vor der Stadtgrenze die Kontrolle über den Kleinwagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf eine bewachsene Grünfläche, wo sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach vor einem Baum zum Liegen kam. Andere Autofahrende kamen dem 57-Jährigen, der selbst aus dem Fahrzeug geklettert war, zur Hilfe und alarmierten Rettungskräfte sowie die Polizei. Der verletzte Fahrer wirkte alkoholisiert und war nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Bei einem Atemalkoholtest wurde bei dem Fahrer ein Wert von über 2,8 Promille festgestellt. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den Verletzten mit diversen Prellungen und Hautabschürfungen in ein Krankenhaus, wo eine stationäre Aufnahme erfolgte. Ferner wurde in der Klinik eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.