Anwohner verhindert Motorraddiebstahl

Nr. 0757

Einsatzkräfte der Polizei wurde gestern Vormittag zu einem versuchten Diebstahl nach Charlottenburg gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein Anwohner gegen 11.30 Uhr einen Mann in der Niebuhrstraße, der an einem Motorrad hantierte und es davon schob. Da ihm die Situation verdächtig vorkam, sprach er den Mann an. Dieser lehnte daraufhin das Motorrad an die Häuserwand und entfernte sich zu Fuß. Der Anwohner alarmierte anschließend die Polizei. Die eingetroffenen Einsatzkräfte konnten den mutmaßlichen Dieb in der Nähe des Tatortes festnehmen. Der 38-Jährige konnte von dem Zeugen eindeutig identifiziert werden. Das Motorrad wurde an seinen ursprünglichen Parkplatz zurückgeschoben. Der Tatverdächtige wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht, wo die erkennungsdienstlichen Maßnahmen ergaben, dass er in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt. Anschließend wurde der Festgenommene der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) überstellt, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat.