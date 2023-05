Festnahme nach Einbruch in Werkstatt

Nr. 0755

Gestern Abend bemerkte eine Anwohnerin drei Gestalten beim Verlassen einer Privatwerkstatt in der Venusstraße in Reinickendorf. Gegen 19.30 Uhr konnten alarmierte Einsatzkräfte das Trio im Alter von zwölf und 14 Jahren in der Nähe vorläufig festnehmen. An der Werkstatt konnten Einbruchsspuren festgestellt werden. Bei einem der 14-Jährigen wurde auch mutmaßliches Diebesgut aufgefunden. Der andere 14-Jährige verletzte sich beim Verlassen des Grundstücks an der Hand und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Jungs wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Fachkommissariat für Einbruchsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.