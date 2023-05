Nr. 0752

In der vergangenen Nacht kam es in Lichtenrade zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 42-jähriger Autofahrer gegen 2 Uhr im Kirchhainer Damm in Richtung Stadtgrenze. In einer Baustelle kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Wagen des 42-Jährigen auf dem Dach zum Liegen kam. Als die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei am Unfallort eintrafen, stand der Autofahrer neben seinem Fahrzeug. Er wirkte desorientiert und es war Alkoholgeruch in der Atemluft wahrzunehmen. Angeforderte Rettungskräfte versorgten den an der Stirn verletzten Mann an der Unfallstelle und brachten ihn dann in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung. Eine angeordnete Blutentnahme wurde dort durchgeführt. Bei dem Ereignis wurden drei weitere Autos beschädigt, die am rechten Fahrbahnrand parkten. Durch die Wucht des Aufpralls sind diese Fahrzeuge zum Teil aneinandergeschoben und über den Gehweg geschleudert worden. Des Weiteren wurde eine Fahrbahnbegrenzung und mehrere Warnbarken beschädigt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die Ermittlungen übernommen.