Zweijähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0751

Gestern Mittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Marzahn, bei dem ein zweijähriges Mädchen verletzt wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr eine 36-Jährige mit ihrem Auto gegen 13.40 Uhr die Poelchaustraße in Richtung Märkische Allee, als ein Kind unvermittelt von der rechtsseitigen Bushaltestelle auf die Fahrbahn lief. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem Mädchen. Die Zweijährige stürzte durch die Kollision und verletzte sich am Bein. Sie blieb zunächst auf der Fahrbahn liegen und wurde von der herbeilaufenden Mutter erstversorgt. Alarmierte Rettungskräfte übernahmen die Behandlung in einem Rettungswagen und brachten das Kind anschließend in ein Krankenhaus, in dem es stationär aufgenommen wurde. Die Autofahrerin stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Sie blieb aber unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.