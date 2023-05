Erfolgreiche Reanimation nach Verkehrsunfall

Nr. 0750

Gestern Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos in Mariendorf. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen fuhr ein 24-Jähriger in seinem Wagen gegen 17.20 Uhr in der Ullsteinstraße auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Volkmarstraße, als er unvermittelt einen Spurstreifenwechsel nach links vornahm. Ein 28-jähriger Autofahrer, der auf dem linken Fahrstreifen neben dem 24-Jährigen fuhr, musste nach links ausweichen. Er prallte dabei an einen Poller auf dem Mittelstreifen, schwenkte über die Fahrbahn und kam auf dem Gehweg zum Stehen. Herbeieilende Zeugen hoben den nicht ansprechbaren 28-Jährigen aus dem Auto und reanimierten ihn. Alarmierte Rettungskräfte übernahmen die weitere Versorgung und brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt wird. Der 24-Jährige und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.