Junge Männer mit Messer verletzt

Nr. 0749

Gestern Abend zeigten ein Jugendlicher und zwei junge Männer in der Alex-Wache in Mitte Körperverletzungen, begangen aus einer Gruppe, an. Die beiden 20-Jährigen und ihr 17 Jahre alter Begleiter gaben an, dass sie gegen 21.30 Uhr auf dem Alexanderplatz in Richtung S-Bahnhof unterwegs waren, als sie plötzlich aus einer Gruppe von sechs bis acht Männern heraus zunächst angepöbelt und dann körperlich attackiert wurden. Dabei erlitt einer der 20-Jährigen eine stark blutende Schnittverletzung im Gesicht und sein gleichaltriger Bekannter eine oberflächliche Stichverletzung am Rücken. Der Jugendliche blieb unverletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in Krankenhäuser. Der am Rücken Verletzte wurde ambulant behandelt, der im Gesicht Verletzte stationär aufgenommen. Einsatzkräfte stellten kurz nach der Anzeigenerstattung in Höhe der Sankt Marienkirche zwei 19-jährige Männer fest, die nach Angaben des Trios zu der angreifenden Gruppe gehörten. Die Kräfte nahmen die beiden Tatverdächtigen fest und führten sie einer erkennungsdienstlichen Behandlung zu. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide entlassen. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und zu den anderen Mitgliedern der Gruppe dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.