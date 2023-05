Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen

0748

Polizeieinsatzkräfte nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Fahrraddieb in Wedding fest. Nach bisherigem Kenntnisstand konnten gegen 1.30 Uhr Polizeikräfte an der Kreuzung Turiner Straße/ Seestraße und der näheren Umgebung das Trio beobachten, wie es versuchte, sich Zugang zu mehreren Hauseingängen zu verschaffen. Wenig später liefen die Drei offenbar weiter suchend auf der Straße, bis einer ein Fahrrad an einem Verkehrsschild angeschlossen entdeckte. Als der Mann das Fahrrad entwenden und damit davonfahren wollte, schritten die Einsatzkräfte ein und forderten den Tatverdächtigen auf, stehen zu bleiben. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend auf dem Fahrrad und die anderen zu Fuß. Die Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen im Alter von 30 Jahren noch in der Nähe fest. Das Fahrrad wurde beschlagnahmt. Seine mutmaßlichen Mittäter entkamen. Da der Mann bereits per Haftbefehl zu anderer Sache gesucht wurde, kam er für die weiteren Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam.