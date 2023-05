Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

0747

Heute Morgen befuhr ein 53-jähriger Radfahrer, aus Richtung Knausstraße kommend, die Friedenauer Brücke in Schöneberg in Richtung Saarstraße. Gegen 05.10 Uhr stieß er im ampelgeregelten Kreuzungsbereich Saarstraße / Abfahrt BAB 103 mit einem von der Autobahn kommenden 40-jährigen Fahrzeugführer zusammen. Infolge des Sturzes erlitt der Radfahrer Verletzungen am gesamten Körper und wurde zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.