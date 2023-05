Festnahme nach Überfall

0746

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Raubes nach Friedrichshain alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde gegen 22 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Tamara-Danz-Straße einer 24-jährigen Frau die Handtasche von einem 19-jährigen Mann entrissen. Zunächst habe der Tatverdächtige im Treppenhaus die Herausgabe der Tasche unter vorgehaltenem Messer gefordert, danach die 24-Jährige gegen die Wand gedrückt, gewürgt und im Anschluss habe er ihr die Tasche entrissen. Die Frau verfolgte den jungen Mann und rief laut um Hilfe, sodass Zeugen auf das Geschehen aufmerksam wurden. Den eintreffenden Einsatzkräften gelang es, den Mann nach kurzer Verfolgung festzunehmen und die Frau erhielt noch vor Ort ihre Handtasche samt Inhalt zurück. Zudem konnte dem Mann weiteres mutmaßliches Diebesgut aus einem Taschendiebstahl zugeordnet werden, das sichergestellt wurde. Dabei handelt es sich um einen Ausweis, eine Bankkarte sowie eine Versichertenkarte. Der Festgenommene, der bereits polizeibekannt ist, wurde der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) überstellt. Die 24-Jährige erlitt Verletzungen am Hals, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.