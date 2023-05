Allgemeinverfügung erlassen – Einschränkungen in Teilen Berlins

Nr. 0745

Am Sonntag, den 14. Mai 2023, wird es in der Zeit von 5 bis 18 Uhr zu umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen und Verkehrssperrungen kommen. Besonders betroffen sind die Bereiche rund um das Regierungsviertel in Mitte. Auch das Befahren der Spree, unter anderem in Höhe des Bundeskanzleramtes, wird nicht mehr möglich sein.

Um als anwohnende oder berechtigte Person die abgesperrten Bereiche reibungslos betreten zu können, führen Sie bitte Ihr Personaldokument und Ihren Dienst- oder Betriebsausweis als Legitimation bei sich. So Sie die Möglichkeit haben, empfehlen wir, die betroffenen Straßenzüge weiträumig zu umfahren Eine Übersicht zur räumlichen Ausdehnung entnehmen Sie bitte der Allgemeinverfügung.

Die Allgemeinverfügung, die Begründung und die Lagepläne können auf dem Polizeiabschnitt 28, Alt-Moabit 145, 10557 Berlin eingesehen werden.