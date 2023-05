Gaststätte steht in Flammen

Nr. 0742

Gestern Abend bemerkten Passanten in der Gorkistraße einen brennenden Baum auf der Rückseite des Gebäudes der Gaststätte „Zugpferd“. Beim Eintreffen der Berliner Feuerwehr gegen 18.40 Uhr stand das Dach des Gebäudes bereits vollständig in Brand. Das Feuer konnte gelöscht werden, dennoch wurde ein angrenzender Handwerksladen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.