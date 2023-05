Homophob beleidigt, mit Flasche beworfen und geschlagen

Nr. 0741

Gestern Abend wurden ein 23-Jähriger und ein 26-Jähriger vor einem Café in der Sonnenallee/Weichselstr. in Neukölln durch drei unbekannt gebliebene Tatverdächtige im Vorbeigehen homophob beleidigt. Im weiteren Verlauf der daraus resultierenden Auseinandersetzung wurde der 23-Jährige gegen 21.50 Uhr mit einer Flasche beworfen und am Bein verletzt. Die beiden Geschädigten flüchteten sich daraufhin in die Weichselstraße. Die Tatverdächtigen folgten ihnen und schlugen dem 26-jährigen mit der Faust gegen den Hinterkopf, bevor sie sich in Richtung des S-Bhf. Neukölln entfernten. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes übernommen.