Radfahrer gerät auf Tramschienen und stürzt

Nr. 0740

Gestern Nachmittag geriet ein Radfahrer in Lichtenberg mit seinem Rad in die Tramschienen und verletzte sich. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 70-Jährige gegen 14.40 Uhr den Fahrradschutzstreifen der Scheffelstraße in Richtung Eldenaer Brücke, als er versucht haben soll, einen 45-jährigen Mann, der vor ihm auf einem E-Scooter unterwegs war, links zu überholen. Bei dem Überholversuch soll der 70 Jahre alte Mann auf die linksseitig gelegenen Tramschienen geraten, gestürzt und mit seinem Kopf auf den Boden aufgekommen sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Senior zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 45-Jährige wurde nicht verletzt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die dortige Tramlinie rund 30 Minuten lang unterbrochen. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.