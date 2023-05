Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Nr. 0739

Gestern Abend bemerkte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Brigitte-Reimann-Straße in Hellersdorf starke Rauchentwicklung im Kellerbereich und wählte daraufhin den Notruf. Die Berliner Feuerwehr konnte mehrere in Brand stehende Kellerabteile kurze Zeit später löschen. Durch den Brand wurden die Stromversorgungsleitungen des Hauses beschädigt. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.