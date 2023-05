Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Reisebus verletzt

0738

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Alt-Treptow alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 71-jähriger Reisebusfahrer gegen 22.20 Uhr die Puschkinallee. Beim Versuch, nach rechts in die Elsenstraße einzubiegen, habe der Mann einen 37-jährigen Radfahrer übersehen, welcher in gleicher Richtung geradeaus gefahren sei. Das Fahrrad des 37-Jährigen habe sich im Radkasten des Busses verhakt, wodurch der Mann stürzte und sein Bein überfahren wurde. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).