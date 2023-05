Duo hebt Geld mit gestohlenen Debitkarten ab

0735

Gestern Nachmittag nahmen Polizeibeamte zwei mutmaßliche Post-Diebe im Wedding fest, nachdem sie mit gestohlenen Debitkarten Geld abhoben. Nach bisherigen Ermittlungen stellten Polizeibeamte in zivil einen Mann an einem Geldautomaten in der Müllerstraße fest, der sich mit einer Kapuze und einer medizinischen Maske vermummte. Nachdem er Geld vom Automaten abgehoben hatte, bestieg er einen abgestellten Wagen und entfernte sich. Die Polizeibeamten konnten den Wagen mit einem 24-jährigen Fahrer und dem 26 Jahre alten Beifahrer stoppen und überprüfen. Der 24-Jährige stieg aus dem Wagen, flüchtete zu Fuß Richtung Leopoldplatz und warf während seiner Flucht eine gestohlene Debitkarte weg. Bei seiner Festnahme leistete der 24-Jährige Widerstand bei dem sich ein Polizeibeamter an den Knien verletzte. Bei dem 26-jährigen Beifahrer konnte Bargeld in dreistelliger Höhe sowie Bank-Briefsendungen mit PIN-Codes gefunden werden. Ein Richter stimmte den Durchsuchungen der Wohnungen der Täter zu. Bei den Durchsuchungen wurden weitere Beweismittel gefunden, die auf eine noch bestehende oder ehemalige Beschäftigung bei einem Postzustellungsunternehmen hindeuten. Das Duo wurde in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt und anschließend entlassen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt eine Fachdienststelle der Direktion 1 (Nord).