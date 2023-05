Nach Messerstich ins Bein - Mann wird ins Krankenhaus gebracht

Nr. 0734

In den gestrigen Abendstunden kam es im Stadtteil Charlottenburg zu einem Messerangriff. Gegen 20.45 Uhr erlitt ein 46-Jähriger auf dem Gehweg der Lewishamstraße einen Stich in seinen Oberschenkel. Verursacher der Verletzung soll ein unbekannter Mann gewesen sein, der sich nach der Tat umgehend vom Ort entfernt haben soll. Der 46-Jährige konnte durch aufmerksame Passanten erstversorgt werden. Anschließend brachte die hinzualarmierte Feuerwehr den Geschädigten in ein Krankenhaus, in welchem er vorerst stationär verbleibt. Die weiteren Ermittlungen hat die Fachdienststelle der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.