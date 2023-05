Rollerfahrerin stürzt und verletzt sich am Kopf

Nr. 0731

Bei einem sogenannten Alleinunfall wurde heute Morgen in Mariendorf die Fahrerin eines E-Scooters verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr die 32-Jährige gegen 8 Uhr die Fahrbahn der Großbeerenstraße von der Wilhelm-von-Siemens-Straße kommend in Richtung Daimlerstraße und stürzte aus bisher nicht bekannten Gründen ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmender und zog sich eine Kopfverletzung zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Rollerfahrerin in ein Krankenhaus, wo sie mit Verdacht auf einen Schädelbruch stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.