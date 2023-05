Festnahme nach Autodiebstahl

Nr. 0730

Heute früh wurde in Brandenburg ein 20-jähriger Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zuvor in Friedrichsfelde ein Auto gestohlen zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen konnte ein Zeuge gegen 6 Uhr in der Straße Alt-Friedrichsfelde zwei Männer beobachten, die sich dem Fahrzeug eines Bekannten nährten, dieses in Sekundenschnelle öffneten und starteten. Es fuhr jedoch nur einer der Männer mit dem Wagen davon, sein Kompagnon entfernte sich zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Etwas später konnten Einsatzkräfte der Brandenburger Polizei den entwendeten Wagen und einen Tatverdächtigen, auf den die Zeugenbeschreibung passte, an der Kreuzung Neuer Hönower Weg Ecke B1 sichten. Der Mann versuchte zu flüchten, wobei es zu einem Verkehrsunfall kam. Er konnte festgenommen und der Polizei Berlin übergeben werden. In der Zeit zwischen dem Diebstahl und der Festnahme des 20-jährigen Tatverdächtigen sind offensichtlich die Kennzeichen des gestohlenen Autos ausgetauscht worden. Die originalen Kennzeichen konnten im Fahrzeug sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernimmt die weiteren Ermittlungen.