Alkoholisiert einer Polizeikontrolle entzogen

Nr. 0729

In Hellersdorf nahmen Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 33 in der vergangenen Nacht einen Mann nach einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen fest. Der Besatzung einer zivilen Funkstreife fiel der 47-Jährige gegen 2.20 Uhr in der Gülzower Straße auf, als sie an der Kreuzung zur Hellersdorfer Straße an einer roten Ampel wartete. Der in einem VW Passat fahrende Mann näherte sich dem Polizeifahrzeug zunächst von hinten und fuhr an diesem bei immer noch rot zeigender Ampel vorbei in die Hellersdorfer Straße. In der weiteren Folge fuhr der Mann vor dem Einsatzwagen davon, ohne auf dessen eingeschalteten Anhaltesignale zu achten. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit setzte er seine Fahrt über die Riesaer und Oelsnitzer Straße fort, wobei er mehrfach die Spur wechselte, um den Polizeiwagen am Überholen zu hindern. In der Stollberger Straße gelang es den Einsatzkräften, den Mann zu stoppen und zu kontrollieren. Da er deutlich wahrnehmbar nach Alkohol roch, wurde er einem freiwilligen Test unterzogen. Dieser ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Anschließend brachte die Besatzung den Mann in einen Polizeigewahrsam, um ihn einer Blutentnahme zu unterziehen. Weil er deutlich aggressiv war, mussten ihm Handfesseln angelegt werden. Nachdem dem 47-Jährigen der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel abgenommen und beschlagnahmt bzw. sichergestellt wurden, wurde er auf freien Fuß entlassen. Die nicht zum Fahrzeug passenden Kennzeichen des Autos, das auf einen 43-jährigen Mann zugelassen ist, wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).