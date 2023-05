Mann beschießt Kind aus Küchenfenster

Nr. 0728

Gestern Nachmittag wurde die Polizei zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Staaken gerufen. Nach den bisherigen Ermittlungen und Angaben von Zeuginnen soll gegen 15.50 Uhr ein 34-jähriger Mann im Finkenkruger Weg aus einem Fenster seiner Wohnung heraus auf ein Mädchen geschossen haben, das gerade auf dem Gehweg das Mehrfamilienhaus passierte. Durch ein Projektil erlitt die Neunjährige ein Hämatom am Oberarm. Eine Zeugin kümmerte sich um die Schülerin und brachte sie nach Hause zur Mutter, welche die Polizei alarmierte. Eine ärztliche Behandlung des Kindes war nicht nötig.

Mit einem richterlichen Beschluss verschaffen sich Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 23 gewaltsam Zutritt zur Wohnung des mutmaßlichen Schützen und nahmen den alkoholisiert wirkenden Mann fest. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Wert von fast ein Promille festgestellt. Während der Durchsuchung der in der zweiten Etage liegenden Wohnung fanden die Kräfte mehrere PTB-Waffen und Messer sowie die mutmaßliche Tatwaffe, eine Federdruckpistole, sowie Munition und beschlagnahmten diese Gegenstände. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 34-Jährige entlassen.

Gegen 23 Uhr riefen Angehörige des Tatverdächtigen erneut die Polizei zu der Wohnung des 34-Jährigen, da dieser in seiner Wohnung randalieren und seinen Suizid ankündigen würde. Ebenfalls alarmierte Rettungskräfte brachten den verhaltensauffälligen Mann auf eigenen Wunsch in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde.