Verletzter Motorradfahrer

Nr. 0727

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Steglitz wurde ein Motorradfahrer verletzt. Ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge befuhr ein 57-jähriger Lastwagenfahrer gegen 20 Uhr den Immenweg in Richtung Munsterdamm, um an der Kreuzung zum Munsterdamm in diesen nach links abzubiegen. Ein 28-jähriger Motorradfahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt auf dem linken Fahrstreifen des Munsterdamms in Richtung Steglitzer Damm. Er kollidierte mit dem Heck des Lastwagens, da dieser die Kreuzung noch nicht vollständig passiert hatte. Der Motorradfahrer stürzte und sein Krad schleuderte gegen ein geparktes Auto. Der 28-Jährige erlitt Verletzungen am gesamten Körper. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt wird. Der LKW-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Unfallstelle war für die Erstversorgung und Unfallaufnahme für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.