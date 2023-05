Einbruch in Verwaltungstrakt eines Museums

Nr. 0725

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch in den Verwaltungstrakt eines Museums in Tiergarten. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten Unbekannte gewaltsam ein Fenster und stiegen in die Büroräume in der Stauffenbergstraße ein. Ein Sicherheitsmitarbeiter bemerkte gegen 5.20 Uhr das beschädigte Fenster und verständigte die Polizei. Nach derzeitigem Sachstand wurden aus den Büros mehrere Smartphones entwendet. Die Ausstellungsräume waren nicht betroffen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übernommen.