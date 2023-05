Durchsuchung bei Polizeibeamten wegen Verdacht des Kokainbesitzes

Gemeinsame Meldung der Generalstaatsanwaltschaft Berlin und der Polizei Berlin

Nr. 0724

Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durchsuchten Beamtinnen und Beamte des Landeskriminalamtes im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin heute die brandenburgische Wohnung, das Auto sowie Dienstzimmer und den Spind eines Vollzugsbeamten der Polizei Berlin. Der 43 Jahre alte Polizeihauptkommissar soll im Laufe des Jahres 2022 in mehreren Fällen Kokain besessen und dieses auch an eine andere Person zum gemeinsamen Konsum abgegeben haben.

Beschlagnahmt wurden Datenträger, die Aufschluss über die Beschaffungswege sowie die unerlaubte Abgabe geben könnten. Diese werden nun im Rahmen der noch andauernden Ermittlungen des für Beamtendelikte zuständigen Fachkommissariates des Landeskriminalamtes ausgewertet.

Neben strafrechtlichen Maßnahmen werden aktuell Entscheidungen zu dienstrechtlichen Schritten getroffen. In Abhängigkeit vom Ausgang des Strafverfahrens und nach Freigabe durch die Justiz werden dann disziplinarrechtliche Konsequenzen geprüft.