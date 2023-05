Gefährliche Körperverletzung mit Luftdruckgewehr

Nr. 0723

Gestern Nachmittag wurde in Lichtenberg eine 20-Jährige mit einem Luftdruckgewehr angeschossen. Die Tat ereignete sich gegen 14.30 Uhr in einer Grünanlage in der Rhinstraße. Die junge Frau hatte sich dort etwa zehn Meter von einem Häuserblock aufgehalten, als sie unvermittelt einen starken Schmerz an der Hüfte spürte. Sie konnte die Wohnung lokalisieren, aus der sie vermutlich angeschossen wurde. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten daraufhin die Bleibe eines 44-jährigen Mannes. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte dort mit Munition sichergestellt werde. Ebenfalls wurde ein Fahrrad beschlagnahmt, was als gestohlen gemeldet war. Die 20-Jährige lehnte eine medizinische Behandlung ab. Der Tatverdächtige wurde für erkennungsdienstliche Maßnahmen zum Polizeiabschnitt 34 mitgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).