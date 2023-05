Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0722

Gestern Abend kam es in Steglitz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 69-Jährige gegen 18.50 Uhr mit seinem Auto die Birkbuschstraße in Richtung Wolfensteindamm. Als er nach links in die Erlenstraße abbiegen wollte, kollidierte er mit der 30-jährigen Radfahrerin, die in der Birkbuschstraße in Richtung Klingsorstraße unterwegs war. Infolgedessen stürzte die Frau und erlitt Verletzungen am Kiefer. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Mann blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).