Streit endet mit Messerstich

Nr. 0721

Rettungskräfte und Polizei wurden gestern Nachmittag nach Hakenfelde alarmiert. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen gerieten gegen 16.45 Uhr zwei Männer, 30 und 33 Jahre alt, auf dem Gehweg der Streitstraße in Höhe der Reußstraße zunächst in einen lautstarken verbalen Streit, in dessen Folge der Jüngere den Älteren mit einem Messer in den Oberkörper gestochen habe. Anschließend flüchtete der 30-Jährige auf einen Hinterhof eines Hauses in der Streitstraße. Eintreffende Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 21 nahmen nach Zeugenhinweisen den Tatverdächtigen in einem Versteck auf dem Hof fest und stellten in einem Gebüsch ein Messer sicher. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übergeben. Rettungskräfte brachten den verletzten 33-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er notoperiert und anschließend stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen des Streits, dauern an und wurden von einem Fachkommissariat übernommen.