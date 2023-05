Einbruch in Bestattungsunternehmen - Festnahme

Nr. 0715

Heute früh nahmen Kräfte des Polizeiabschnitts 55 in Neukölln einen mutmaßlichen Einbrecher fest. Kurz vor 4 Uhr bemerkte der Ehemann der Inhaberin eines Bestattungsunternehmens in der Hermannstraße einen unbekannten Mann in den Firmenräumen und alarmierte die Polizei. Wenig später eintreffende Polizeikräfte stellten ein gewaltsam geöffnetes Fenster fest, trafen den 42-jährigen Tatverdächtigen in einem Raum im Erdgeschoss an und nahmen ihn fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Kräfte mutmaßliches Diebesgut. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übergeben.