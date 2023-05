Mann von Trio verfolgt

Nr. 0714

In der vergangenen Nacht wurde ein Jugendlicher in Wedding von drei Männern verfolgt und geschlagen. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein 17-Jähriger gegen 21.20 Uhr am U-Bahnhof Leopoldplatz ein Trio bemerkt haben, welches ihm gefolgt und sich lautstark über seinen Kleidungsstil unterhalten haben soll. In der Fehmarner Straße sollen die drei Unbekannten dann auf den Jugendlichen zugegangen sein, ihm ein Messer gezeigt und ihn durch einen Schlag gegen den Rücken zu Boden gebracht haben. Von dort aus soll die Gruppe versucht haben, dem am Boden Liegenden seine Handtasche und sein Handy zu entreißen. Als Passanten auf die Tat aufmerksam geworden seien, sollen die drei von dem 17-Jährigen abgelassen und ohne Beute in Richtung Nordufer geflüchtet sein. Der junge Mann erlitt Rötungen am Rücken und an einer Hand, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen.