Versuchter Überfall auf Supermarkt – Tatverdächtiger festgenommen

Nr. 0707

Gestern Abend wurde nach einem versuchten Überfall auf einen Supermarkt in Fennpfuhl ein Tatverdächtiger festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein Mann gegen 20.30 Uhr die Filiale am Anton-Saefkow-Platz und versuchte mit einem mitgeführten Messer die Registrierkasse aufzubrechen. Als die 58-Jährige Kassiererin dem Tatverdächtigen näherkam, soll dieser mit einer Schlagbewegung mit dem Messer in der Hand in ihre Richtung ausgeholt haben. Die Frau wich zurück und wurde nicht getroffen. Anschließend entfernte sich der mutmaßliche Räuber. Im weiteren Verlauf steuerte der junge Mann eine Bar in der Nähe an und wollte diese betreten. Er wurde jedoch von einem 34-jährigen Mann an der Tür mit dem Hinweis, dass dort eine Privatveranstaltung stattfinden würde, angehalten. Daraufhin soll er den 34-Jährigen mit der Faust gegen die Rippen geschlagen sowie das Messer erneut herausgeholt und zu einer Stichbewegung in Richtung des Halses des Mannes ausgeholt haben. Der 34-Jährige konnte die Stichbewegung abwehren und blieb dadurch unverletzt. Der Unbekannte flüchtete. Die eintreffenden Polizeieinsatzkräfte stellten den 28-jährigen Tatverdächtigen noch im Nahbereich an einer Haltestelle fest, welcher beim Erblicken der Polizei erneut flüchtete. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung zu Fuß auf und konnten ihn wenig später stellen. Anschließend warf der 28-Jährige das Messer in die Richtung eines Polizeibeamten. Das Messer verfehlte den Beamten nur knapp und es erfolgte seine Festnahme. Anschließend wurde er der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) überstellt, welche die weiteren noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.