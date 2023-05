Zeugen schreiten ein und werden attackiert

Nr. 0706

Gestern Abend schritt in Neukölln ein Paar ein, als ein Mann zum wiederholen Male eine Frau ansprach und nicht von ihr abließ. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 48-Jähriger gegen 21.30 Uhr eine unbekannt gebliebene Frau in der Sonnenallee belästigt haben. Als ein 25 Jahre alter Mann mit seiner 24-jährigen Freundin einschritt, schlug der 48-Jährige den jungen Mann gegen den Brustkorb und beleidigte ihn und seine Begleiterin fremdenfeindlich. Der 25-Jährige erlitt Schmerzen am Oberkörper, lehnte aber zunächst eine ärztliche Behandlung ab. Beim Eintreffen der alarmierten Polizistinnen und Polizisten war die mutmaßlich belästigte Frau nicht mehr am Ort. Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem Tatverdächtigen einen Wert von rund 2,3 Promille. Er kam in einen Polizeigewahrsam, wo eine Blutentnahme erfolgte. Aufgrund seiner nicht nachlassenden Aggressivität verbrachte er dort die Nacht und wurde heute Morgen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.