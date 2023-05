Schüsse auf fahrendes Auto

Nr. 0705

In der vergangenen Nacht kam es in Pankow zu Schüssen aus einer Schreckschusswaffe auf ein fahrendes Auto. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 29- jährige Frau, die sich in Begleitung einer Freundin befand, gegen 0.30 Uhr in der Nähe ihrer Wohnung in der Talstraße auf ihren Ex-Partner und dessen 18- jährigen Bruder getroffen sein. Dabei soll der 21- jährige Ex-Freund eine Schreckschusswaffe auf die 29-Jährige gerichtet und sie beleidigt haben. Daraufhin soll zuerst die 27- jährige Begleiterin zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Danach soll die bedrohte Frau auf die gegenüberliegende Straßenseite gelaufen sein, ein vorbeifahrendes Fahrzeug angehalten haben und in dieses eingestiegen sein. Als der helfende unbekannte Autofahrer losfuhr, soll der 21-Jährige mehrmals in Richtung des wegfahrenden Fahrzeugs geschossen haben. Einige Meter weiter stieg die Bedrohte aus dem Wagen und verständigte die Polizei. Alarmierte Polizistinnen und Polizisten aus Berlin und Brandenburg überprüfen in der Folge die Wohnanschrift des 21-Jährigen in Hohen Neuendorf, wo sie den Tatverdächtigen antrafen. Eine Schreckschusswaffe konnte nicht bei ihm gefunden werden. Die Ermittlungen dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.