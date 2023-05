Nr. 0704

Heute Morgen wurde eine Glasscheibe des Haupteingangs einer Parteizentrale in Kreuzberg beschädigt. Gegen 8 Uhr soll eine unbekannt gebliebene Person mehrere Pflastersteine gegen die gläserne Front der Zentrale in der Wilhelmstraße geworfen haben. Dadurch wurde das Glas leicht beschädigt. Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung dauern an und wurden von einem Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes übernommen.