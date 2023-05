Frau rassistisch beleidigt und geschlagen

Nr. 0698

In Wedding kam es heute früh zu rassistischen Äußerungen und einer Körperverletzung zum Nachteil einer 39-jährigen Frau. Nach derzeitigem Kenntnisstand war die Frau gegen 5.50 Uhr in einem fahrenden Bus der Linie 283 in Richtung Steglitz unterwegs, als sie von einem bisher unbekannten Mann zunächst rassistisch beleidigt und anschließend auch noch mit mehreren Fauststößen gegen den Kopf geschlagen wurde. Als der Busfahrer daraufhin anhielt, gelang dem Unbekannten die Flucht aus dem Bus. Die Frau, die deutlich unter dem Eindruck der Straftat stand, erlitt Kopfschmerzen und gab an, sich selbst in ärztliche Behandlung begeben zu wollen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.