Gefährliche Körperverletzung durch Gaspistole

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung nach Tegel alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 20.20 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Straße Am Borsigturm zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen im Alter von 17 und 16 Jahren und einem 20-jährigen Mann. Der Streit eskalierte zu einem Handgemenge, bei dem der 16-Jährige dem 20-Jährigen auf den Kopf geschlagen haben soll und ihn verletzte. Dieser zog daraufhin eine Reizstoffpistole, schoss dem 16-jährigen Jugendlichen ins Gesicht und flüchtete vorerst in unbekannte Richtung. Der Getroffene erlitt Augen- und Hautreizungen im Gesicht und wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt. Der Flüchtige kehrte kurze Zeit später zum Tatort zurück und konnte festgenommen werden. Anschließend wurde er in einen Polizeigewahrsam gebracht und nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen entlassen. Die anderen beiden Jugendlichen wurden überprüft und konnten danach ebenfalls ihren Weg fortsetzen. Die Suche nach der Gaspistole blieb bislang erfolglos. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).