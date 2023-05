Festnahme nach Einbruch

Nr. 0693

Die Polizei wurde heute Nacht zu einem Einbruch in eine Bäckerei nach Charlottenburg gerufen. Der Ladenbesitzer alarmierte gegen 1.40 Uhr die Polizei in die Windscheidstraße, nachdem er einen Alarm in seinem Geschäft bemerkte. Eintreffende Polizeikräfte der Abschnitte 24 und 26 nahmen einen 36-Jährigen auf frischer Tat noch in der Bäckerei fest. Offenbar drang er zuvor über eine Lieferluke in die Bäckerei ein und verstaute dann zahlreiche Lebensmittel in eine mitgebrachte Reisetasche. Diese wurde sichergestellt und der Mann der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.