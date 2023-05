Spandauer Damm als Rennstrecke missbraucht

Nr. 0891

Weil sie sich gestern Abend ein mutmaßliches Rennen in Westend lieferten, sind zwei junge Männer vorerst ihre Führerscheine los. Gegen 21.45 Uhr wurden zwei in Zivil eingesetzte Kollegen auf einen Fahrzeugführer aufmerksam, der von der Stadtautobahn kommend bereits mit überhöhter Geschwindigkeit in den Spandauer Damm einbog. Es dauerte nicht lange, da tauchte neben dem VW ein BWM auf, dessen Fahrer ebenso den Anschein erweckte, die Pferdestärken seines Unterbaus ausreizen zu wollen. Von der Kreuzung Spandauer Damm/Fürstenbrunner Weg an beschleunigten die beiden „Rennfahrer“ ihre Autos so stark, dass die Zivilkräfte teilweise einen dreistelligen Zahlenwert auf ihrem Geschwindigkeitsmessgerät angezeigt bekamen. An der roten Ampel auf Höhe der abzweigenden Reichsstraße hatten die Polizisten schließlich zu den verkehrsbedingt Wartenden aufgeschlossen. Im Rahmen der dann folgenden Kontrolle wurde beiden Fahrzeugführern der Tatvorwurf eröffnet und sie wurden rechtlich belehrt. Ebenso erfolgte die Beschlagnahme beider Führerscheine. Mit Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sowohl der 22- als auch der 27-Jährige durch Bekannte abgeholt, welche die Autos weiterfuhren. Die weiteren Ermittlungen dauern an.