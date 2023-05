Zwei Männer nach Einbruch in Lokal festgenommen

Nr. 0890

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 52 nahmen heute früh zwei mutmaßliche Lokaleinbrecher in Kreuzberg fest. Kurz vor 3 Uhr bemerkte der Inhaber einer Bar in der Grimmstraße zwei Personen in seinem Lokal und rief die Polizei. Die alarmierten Kräfte trafen wenig später in den Räumlichkeiten der Gaststätte auf zwei Männer, 42 und 45 Jahre alt, und nahmen beide fest. Anschließende Ermittlungen ergaben, dass das Duo durch ein aufgehebeltes Fenster in die Bar gelangt war. Die Festgenommenen wurden der Kriminalpolizei übergeben. Die Ermittlungen gegen die beiden Männer dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.